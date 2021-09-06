Обвинение запросило для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии
Обвинение запросило 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима для бизнесмена Анатолия Быкова, которого присяжные признали виновным в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 г., сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.
«Мы просили назначить наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.
По этому делу Быков был арестован в мае 2020 г. По версии следствия, предприниматель в 1994 г. заказал убийство двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оба были убиты в 1994 г. 22 октября суд изменил меру пресечения бизнесмена на домашний арест.
Однако его забрали прямо возле здания изолятора и на следующий день вновь арестовали уже по другому делу. По данным следствия, он нанял киллера, чтобы убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в 2005 г., но в итоге выплатил исполнителю только пятую часть от обещанной ранее суммы.
Кроме того, 27 октября 2020 г. против Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в 2017-2019 гг. Следствие считает, что в 2017 г. как индивидуальный предприниматель он не уплатил более 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 г. как физлицо — более 65 млн руб.
Быков уже имеет судимость: в 2002 г. его приговорили к 6,5 года колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.
Быков в 1994-2004 гг. был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.