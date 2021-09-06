Обвинение запросило для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии

Кроме того, 27 октября 2020 г. против Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в 2017-2019 гг. Следствие считает, что в 2017 г. как индивидуальный предприниматель он не уплатил более 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 г. как физлицо — более 65 млн руб.