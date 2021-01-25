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Прокуратура утвердила обвинение по одному из дел против Анатолия Быкова

Ведомости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бизнесмена Анатолия Быкова по одному из уголовных дел, по которому он проходит — о двойном заказном убийстве в 1994 г. Об этом сообщает управление ведомства по Красноярскому краю

«Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в сообщении.

По этому делу Быков был арестован в мае 2020 г. По версии следствия, предприниматель в 1994 г. заказал убийство двух членов своей преступной группировки — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оба были убиты в 1994 г. 22 октября суд изменил меру пресечения бизнесмена на домашний арест.

Однако его забрали прямо возле здания изолятора и на следующий день вновь арестовали уже по другому делу. По данным следствия, он нанял киллера, чтобы убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в 2005 г., но в итоге выплатил исполнителю только пятую часть от обещанной ранее суммы. 

Кроме того, 27 октября 2020 г. против Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в 2017-2019 гг. Следствие считает, что в 2017 г. как индивидуальный предприниматель он не уплатил более 12 млн руб., а в период с 2017 по 2019 гг. как физлицо — более 65 млн руб. 

Быков уже имеет судимость: в 2002 г. его приговорили к 6,5 годам колонии условно за организацию заказного убийства киллера Вилора Стругалова. В 2005 г. судимость Быкова была погашена.

Быков в 1994-2004 гг. был акционером Красноярского алюминиевого завода, а до этого занимал на предприятии пост председателя совета директоров. В 1997-2016 гг. он также являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных