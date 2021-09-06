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Решение по делу о крушении MH17 вынесут до конца 2022 года

Ведомости

Вердикт по делу о крушении малазийского Boeing (рейс MH17) в июле 2014 г. вынесут до конца 2022 г., сообщил в ходе слушаний председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Он пояснил, что рассмотрение дела планируется завершить в июне 2022 г. Однако решение не будет вынесено через две недели после этого, как происходит обычно, потому что процесс был слишком длительным.

«Суд не завершится в июне 2022 г. Невозможно оценить, сколько времени потребуется для вынесения приговора. Поэтому суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано: 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 г.», — сказал Стинхейс (цитата по «РИА Новости»).

Малазийский «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.

В июле прошлого года Гаага обратилась с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с авиакатастрофой и обвинила ее в гибели экипажа. Позже Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. МИД России назвал обвинения российских военнослужащих голословными.

Ранее по теме: Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных