Решение по делу о крушении MH17 вынесут до конца 2022 года

«Суд не завершится в июне 2022 г. Невозможно оценить, сколько времени потребуется для вынесения приговора. Поэтому суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано: 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 г.», — сказал Стинхейс (цитата по «РИА Новости»).