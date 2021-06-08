Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17
Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения малазийского Boieng (рейс MH17) в июле 2014 г. под Донецком, основываясь на дыме в небе, заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс в ходе слушаний по делу.
«Восемь свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в воздухе, видели или слышали, эти показания связаны со следом дыма в небе. На вопрос о том, откуда был след, часть свидетелей заявила, что со стороны Снежного, некоторые говорят, что со стороны Первомайского», – сказала судья (цитата по «РИА Новости»).
При этом 12 свидетелей утверждают, что слышали «странный звук» и взрыв, еще 11 указали на взрыв и след от дыма в небе в день крушения Boieng, а также заявили, что видели в этот день транспортировку «Бука». Однако судья не сообщила ни об одном свидетеле, который видел бы, как производится выстрел ракеты из установки. Слушания по делу о крушении MH17 по существу начались в Нидерландах 7 июня.
Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.
В концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивают, что она была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.