Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17

При этом 12 свидетелей утверждают, что слышали «странный звук» и взрыв, еще 11 указали на взрыв и след от дыма в небе в день крушения Boieng, а также заявили, что видели в этот день транспортировку «Бука». Однако судья не сообщила ни об одном свидетеле, который видел бы, как производится выстрел ракеты из установки. Слушания по делу о крушении MH17 по существу начались в Нидерландах 7 июня.