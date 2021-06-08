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Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17

Ведомости

Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения малазийского Boieng (рейс MH17) в июле 2014 г. под Донецком, основываясь на дыме в небе, заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс в ходе слушаний по делу.

«Восемь свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в воздухе, видели или слышали, эти показания связаны со следом дыма в небе. На вопрос о том, откуда был след, часть свидетелей заявила, что со стороны Снежного, некоторые говорят, что со стороны Первомайского», – сказала судья (цитата по «РИА Новости»).

При этом 12 свидетелей утверждают, что слышали «странный звук» и взрыв, еще 11 указали на взрыв и след от дыма в небе в день крушения Boieng, а также заявили, что видели в этот день транспортировку «Бука». Однако судья не сообщила ни об одном свидетеле, который видел бы, как производится выстрел ракеты из установки. Слушания по делу о крушении MH17 по существу начались в Нидерландах 7 июня.

Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.

В концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивают, что она была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее по теме: Судья исключила вынесение приговора по делу MH17 в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных