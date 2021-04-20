Судья исключила вынесение приговора по делу MH17 в 2021 году
Окружной суд Гааги не вынесет приговор обвиняемым по делу о крушении малазийского Boieng (рейс MH17) в июле 2014 г. под Донецком в текущем году, сообщила судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.
«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 г. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», — сказала она в интервью «РИА Новости».
По словам Кнайф, суд планирует начать рассмотрение дела по существу 7 июня 2021 г. Предполагается, что в сентябре родственники погибших смогут реализовать свое право обратиться к суду.
Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия. В концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивают, что она была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.