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Нидерландские журналисты заявили о получении доступа к разговорам обвиняемого по делу MH17

Ведомости

Журналисты нидерландской вещательной компании NOS опубликовали расшифровки переговоров, как утверждается, Сергея Дубинского, одного из обвиняемых по делу о крушении в июле 2014 г. под Донецком малайзийского Boeing (рейс MH17).

Отмечается, что телефон Дубинского прослушивался украинскими спецслужбами в 2014 г., в распоряжении журналистов оказались сотни разговоров обвиняемого в июле и августе 2014 г. Как следует из опубликованных расшифровок, Дубинский обсуждал 16 июля по телефону переброску «Бука» на один из фронтовых участков под селом Мариновка, сильно пострадавший от обстрела украинской авиации и артиллерии.

Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия. В Концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивает, что она была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее по теме: Суд в Гааге отказал в рассмотрении альтернативных версий крушения MH17

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных