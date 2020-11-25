Суд в Гааге отказал в рассмотрении альтернативных версий крушения MH17
Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении в 2014 г. под Донецком малайзийского Boeing (рейс MH17), отклонил ходатайство защиты о рассмотрении альтернативных версий катастрофы, сообщает «Интерфакс».
«Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего», — приводит агентство ответ судьи. Тот, в свою очередь, добавил, что у защиты «нет неограниченных прав на то, чтобы запрашивать дополнительные расследования». Кроме того, рассмотреть дело необходимо «без затягивания времени», подчеркнул судья.
Суд также отметил, что у защиты нет задачи доказать достоверность каких-либо других сценариев катастрофы. Нужно показать, что уже выдвинутые обвинения безосновательны.
Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все 298 пассажиров, находившиеся на борту самолета, погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия. В Концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивает, что она была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.