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Обвиняемый по делу MH17 опроверг контакты с властями России в 2014 году

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Бывший командир одного из формирований ополчения непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Олег Пулатов заявил, что во время боев в Донбассе не контактировал с российскими чиновниками, а он сам и его подразделение не принадлежали к российской армии. Об этом он рассказал суду по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 г., в котором проходит как один из обвиняемых, передает «РИА Новости». 

«Из вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года... Это были подразделения ДНР, и они комплектовались добровольцами, как из числа местных жителей, это ополченцы, так и добровольцами из других стран... Из каких-либо должностных лиц или еще с кем-то из РФ связь не поддерживал», — сказал Пулатов на видеозаписи, представленной суду его адвокатами. 

По версии следствия, Пулатов находился в Донбассе во время предполагаемого пуска ракеты из ЗРК «Бук» по пассажирскому самолету. Он является единственным, кто участвует в процессе. Кроме него по делу проходят три фигуранта: экс-глава Минобороны непризнанной ДНР Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также Леонид Харченко (гражданин Украины). Их судят заочно.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах возобновился начатый в марте суд по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 г., где в тот момент шли активные боевые действия между ополчением и украинской армией. Суд направил запросы России по докладам разработчика систем ПВО «Алмаз-Антей», а также США по спутниковым снимкам района катастрофы.

Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия. В Концерне «Алмаз-Антей» признают, что сбившая самолет ракета применялась на «Буке», но настаивает, что была устаревшей модели, которая не использовалась российской армией с 2011 г., в то же время продолжая состоять на вооружении армии Украины.

Ранее по теме: Суд по делу о крушении MH17 направил запросы по докладам «Алмаз-Антея»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных