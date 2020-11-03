Суд по делу о крушении MH17 направил запросы по докладам «Алмаз-Антея»
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 г. направил запросы России по докладам разработчика систем ПВО «Алмаз-Антей», заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
«Что касается экспертов «Алмаз-Антея», следственный судья направил ряд запросов России. Россия в ответ запросила перевести отчеты. Это было сделано, и мы направили их российской стороне», — сказал Стинхейс (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что суд ожидает ответов на эти запросы. Кроме того, по словам судьи, инициированы дополнительные исследования изображений и звука из материалов дела.
Ранее сегодня в Нидерландах возобновился суд по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Кроме запроса российской стороне следствие также вновь запросило спутниковые снимки США с места катастрофы. Ни Москва, ни Вашингтон пока не ответили на запросы.
Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер был сбит представителями ополчения ДНР из «Бука». Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.
Российский концерн «Алмаз-Антей», одним из продуктов которого является зенитно-ракетный комплекс «Бук», признает, что самолет был сбит используемой такой системой ракетой. Однако он настаивает, что ракета, попавшая в лайнер, была более старой, советской модификации 9M38 с боевой частью 9Н314, которая состоит на вооружении Минобороны Украины. В России такие ракеты сняты с вооружения в 2011 г.