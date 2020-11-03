Суд по делу о крушении MH17 направил запросы по докладам «Алмаз-Антея»

Российский концерн «Алмаз-Антей», одним из продуктов которого является зенитно-ракетный комплекс «Бук», признает, что самолет был сбит используемой такой системой ракетой. Однако он настаивает, что ракета, попавшая в лайнер, была более старой, советской модификации 9M38 с боевой частью 9Н314, которая состоит на вооружении Минобороны Украины. В России такие ракеты сняты с вооружения в 2011 г.