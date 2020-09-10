Лавров сравнил ситуацию с Навальным с инцидентом в Солсбери и MH17
Действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным напоминают историю со Скрипалями в Солсбери и крушение малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, когда от Москвы требовали признать вину, выдвигая голословные и бездоказательные обвинения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами после отравления в Солсбери ... и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малазийского Boeing в 2014 году над Украиной», — сказал Лавров.
В случае с отравлением в Солсбери все было засекречено, в ситуации с крушением малайзийского Boeing голландская сторона регулярно обвиняла РФ в отказе от сотрудничества в расследовании инцидента, в то время как в действительности Россия неоднократно предлагало организовать совместную работу в этом направлении, объяснил он.
«И когда мы напоминали голландской стороне, что наши предложения о сотрудничестве как раз существует, а у них негативное отношение к нашим инициативам, нам отвечали так: «Мы имеем ввиду под сотрудничеством с российской стороной необходимость для вас признать свою вину», — подчеркнул Лавров. Если сейчас такая же логика возобладает у западных коллег России, то это подтвердит, что они «ставят себя выше закона, ставят себя выше всех, что все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово», — добавил он.
Комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению Навального, глава российского МИД отметил, что Россия привыкла к голословным обвинениям.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро допустил причастность «российских высокопоставленных официальных лиц» к делу Навального. По словам Помпео, США сделают все возможное, чтобы установить виновных. До этого министры иностранных дел «большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.