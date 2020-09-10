Лавров сравнил ситуацию с Навальным с инцидентом в Солсбери и MH17

«И когда мы напоминали голландской стороне, что наши предложения о сотрудничестве как раз существует, а у них негативное отношение к нашим инициативам, нам отвечали так: «Мы имеем ввиду под сотрудничеством с российской стороной необходимость для вас признать свою вину», — подчеркнул Лавров. Если сейчас такая же логика возобладает у западных коллег России, то это подтвердит, что они «ставят себя выше закона, ставят себя выше всех, что все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово», — добавил он.