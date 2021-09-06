Голикова рассказала о восстановлении рынка труда в регионах России

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек. Отмечалось, что расчет основан на критериях Международной организации труда (МОТ). Показатели означают, что именно столько граждан в середине лета не имели трудоустройства или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в изучаемую неделю.