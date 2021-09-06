Голикова рассказала о восстановлении рынка труда в регионах России
Рынок труда в ряде российских регионов пока не вернулся к допандемическим показателям, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской неделе охраны труда.
По ее словам, в июле 2021 г. было исполнено поручение президента добиться допандемических показателей уровня безработицы в России, однако добиться таких показателей на рынке труда в ряде регионов пока не удалось.
«Понятно, что пока это среднероссийские показатели, еще в ряде регионов допандемические показатели напряженности на рынке труда не достигнуты, но мы работаем, реализуем региональные программы на рынке труда и будем это работу продолжать», — цитирует ТАСС Голикову.
Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек. Отмечалось, что расчет основан на критериях Международной организации труда (МОТ). Показатели означают, что именно столько граждан в середине лета не имели трудоустройства или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в изучаемую неделю.
В ведомстве подчеркивали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек. По стандартам МОТ наименьший уровень безработицы наблюдался в июле 2019 г. — 4,3%.