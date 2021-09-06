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Голикова рассказала о восстановлении рынка труда в регионах России

Ведомости

Рынок труда в ряде российских регионов пока не вернулся к допандемическим показателям, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской неделе охраны труда.

По ее словам, в июле 2021 г. было исполнено поручение президента добиться допандемических показателей уровня безработицы в России, однако добиться таких показателей на рынке труда в ряде регионов пока не удалось.

«Понятно, что пока это среднероссийские показатели, еще в ряде регионов допандемические показатели напряженности на рынке труда не достигнуты, но мы работаем, реализуем региональные программы на рынке труда и будем это работу продолжать», — цитирует ТАСС Голикову.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек. Отмечалось, что расчет основан на критериях Международной организации труда (МОТ). Показатели означают, что именно столько граждан в середине лета не имели трудоустройства или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в изучаемую неделю.

В ведомстве подчеркивали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек. По стандартам МОТ наименьший уровень безработицы наблюдался в июле 2019 г. — 4,3%.

Ранее по теме: Уровень безработицы в России упал до минимума с 2019 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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