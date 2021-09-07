Жителю Вьетнама дали пять лет тюрьмы за распространение коронавируса
Суд во Вьетнаме приговорил местного жителя к пяти годам тюрьмы за нарушение карантина, в результате чего коронавирусом заразились еще восемь человек, один из которых умер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.
Народный суд южной провинции Камау признал 28-летнего Ле Ван Три виновным в распространении опасных инфекционных заболеваний. Три вернулся в провинцию из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. В результате мужчина заразил восемь человек, один из которых умер, несмотря на длившееся месяц лечение.
Это самый строгий, однако уже не первый обвинительный приговор с реальным сроком во Вьетнаме за распространение коронавируса. Ранее, в марте, суд страны приговорил двоих человек к двум годам и 18 месяцам тюрьмы соответственно. Получивший больший срок — бортпроводник Vietnam Airlines — нарушил 14-дневный карантин, посещал рестораны и очные уроки английского и встретился более чем с 40 людьми.
Из-за этого пришлось дополнительно тестировать и заключить в карантин еще 2000 человек. Таким образом, бортпроводник нанес ущерб на $194 192, включая в основном цену тестирования.
Вьетнам с начала пандемии демонстрировал высокую эффективность в сдерживании распространения коронавируса. В стране с марта 2020 г. зарегистрировано более 537 000 случаев заболевания и 13 000 смертей при населении в более чем 96 млн человек. Подавляющее большинство случаев (около 260 000) зарегистрировано в столице страны Хошимине (население 8,9 млн человек)
В сопоставимой по населению Японии (126 млн человек) зарегистрировано почти 1,6 млн случаев. В то же время заражаемость и смертность во Вьетнаме стала обвально расти с лета этого года. Ежедневно в стране регистрируется уже около 12 000 новых случаев.