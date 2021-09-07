Жителю Вьетнама дали пять лет тюрьмы за распространение коронавируса

Это самый строгий, однако уже не первый обвинительный приговор с реальным сроком во Вьетнаме за распространение коронавируса. Ранее, в марте, суд страны приговорил двоих человек к двум годам и 18 месяцам тюрьмы соответственно. Получивший больший срок — бортпроводник Vietnam Airlines — нарушил 14-дневный карантин, посещал рестораны и очные уроки английского и встретился более чем с 40 людьми.