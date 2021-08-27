Привитым «Спутником V» туристам разрешили въезд на курорты Таиланда

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным РФПИ, ее эффективность составляет 97,6%. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.