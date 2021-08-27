Привитым «Спутником V» туристам разрешили въезд на курорты Таиланда
По словам генерального консула России на Пхукете Владимира Соснова, для въезда на территорию Таиланда необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве. Подать документы на его получение можно уже с 27 августа, пишет ТАСС.
Ранее National News Bureau of Thailand сообщило, что остров Пхукет с 1 июля открыли для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. В страну могли попасть только туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. Российские туристы не попали под действие разрешения, поскольку тайские власти относят Россию к странам среднего риска заражения коронавирусом.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным РФПИ, ее эффективность составляет 97,6%. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.