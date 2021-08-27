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Привитым «Спутником V» туристам разрешили въезд на курорты Таиланда

Ведомости

Власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщило Генконсульство России в Пхукете в Facebook.

По словам генерального консула России на Пхукете Владимира Соснова, для въезда на территорию Таиланда необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве. Подать документы на его получение можно уже с 27 августа, пишет ТАСС.

Ранее National News Bureau of Thailand сообщило, что остров Пхукет с 1 июля открыли для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. В страну могли попасть только туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. Российские туристы не попали под действие разрешения, поскольку тайские власти относят Россию к странам среднего риска заражения коронавирусом.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным РФПИ, ее эффективность составляет 97,6%. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

Ранее по теме: Привитым «Спутником V» разрешат отдыхать в отдельных районах Таиланда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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