Привитым «Спутником V» разрешат отдыхать в отдельных районах Таиланда
Граждане России, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», смогут въезжать в отдельные туристические районы Таиланда, сообщает российское посольство в стране.
«В связи с поступающими вопросами о том, могут ли россияне, вакцинированные «Спутником V», въезжать в отдельные туристические районы Таиланда (т.н. «песочницы»), хотели бы отметить следующее. В ходе заседания 16 августа 2021 г. Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц»», — говорится в сообщении.
При этом в посольстве подчеркнули, что детали и сроки вступления в силу этого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В настоящий момент вакцина одобрена в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.