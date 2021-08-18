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Привитым «Спутником V» разрешат отдыхать в отдельных районах Таиланда

Ведомости

Граждане России, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», смогут въезжать в отдельные туристические районы Таиланда, сообщает российское посольство в стране.

«В связи с поступающими вопросами о том, могут ли россияне, вакцинированные «Спутником V», въезжать в отдельные туристические районы Таиланда (т.н. «песочницы»), хотели бы отметить следующее. В ходе заседания 16 августа 2021 г. Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц»», — говорится в сообщении.

При этом в посольстве подчеркнули, что детали и сроки вступления в силу этого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В настоящий момент вакцина одобрена в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

Ранее по теме: В Таиланде закрывают достопримечательности из-за отсутствия туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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