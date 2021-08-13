В Таиланде закрывают достопримечательности из-за отсутствия туристов

Ранее таиландский остров Пхукет с 1 июля открыли для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. Кроме того, сообщалось, что провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов в связи с тем, что к этому времени в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей. Сейчас 14-дневный карантин по прибытии в Таиланд является обязательным условием.