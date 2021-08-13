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В Таиланде закрывают достопримечательности из-за отсутствия туристов

Ведомости

В Таиланде начали закрывать на неопределенный срок популярные у туристов объекты, включая достопримечательности, из-за отсутствия иностранных туристов и падения доходов, сообщает Nikkei Asia. Также закрываются рестораны, бары и гостиницы.

В Бангкоке закрылись ночной рынок Талад Рот Фай Ратчада, блошиный рынок, тигровый зоопарк Сирача в провинции Чонбури и другие места. В целом доходы туриндустрии Таиланда упали за прошлый год на 71%, а в первом полугодии 2021 г. — на 74%. До пандемии туризм давал четверть ВВП страны.

Ранее таиландский остров Пхукет с 1 июля открыли для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. Кроме того, сообщалось, что провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов в связи с тем, что к этому времени в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей. Сейчас 14-дневный карантин по прибытии в Таиланд является обязательным условием.

Наконец, в середине июля власти Таиланда заявили, что планируют открыть страну в течение 120 дней для привитых от коронавируса туристов.

12 августа минздрав Таиланда зарегистрировал рекордные 22 782 новых случая коронавируса за сутки, 147 пациентов умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в стране заразились 863 189 человек, 7126 умерли.

Ранее по теме: Таиланд откроется для привитых туристов в течение 120 дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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