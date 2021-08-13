В Таиланде закрывают достопримечательности из-за отсутствия туристов
В Таиланде начали закрывать на неопределенный срок популярные у туристов объекты, включая достопримечательности, из-за отсутствия иностранных туристов и падения доходов, сообщает Nikkei Asia. Также закрываются рестораны, бары и гостиницы.
В Бангкоке закрылись ночной рынок Талад Рот Фай Ратчада, блошиный рынок, тигровый зоопарк Сирача в провинции Чонбури и другие места. В целом доходы туриндустрии Таиланда упали за прошлый год на 71%, а в первом полугодии 2021 г. — на 74%. До пандемии туризм давал четверть ВВП страны.
Ранее таиландский остров Пхукет с 1 июля открыли для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. Кроме того, сообщалось, что провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов в связи с тем, что к этому времени в регионе должны вакцинировать 70% местных жителей. Сейчас 14-дневный карантин по прибытии в Таиланд является обязательным условием.
Наконец, в середине июля власти Таиланда заявили, что планируют открыть страну в течение 120 дней для привитых от коронавируса туристов.
12 августа минздрав Таиланда зарегистрировал рекордные 22 782 новых случая коронавируса за сутки, 147 пациентов умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в стране заразились 863 189 человек, 7126 умерли.