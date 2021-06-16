Таиланд откроется для привитых туристов в течение 120 дней
Власти Таиланда планируют открыть страну в течение 120 дней для привитых от коронавируса туристов. Об этом объявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время телевизионного обращения к нации, передает ТАСС.
«Я ставлю цель открыть страну в течение 120 дней. Полностью привитые путешественники должны иметь возможность приехать в Таиланд без прохождения карантина», — сказал он.
«Чтобы иметь возможность открыть страну в течение 120 дней, нам необходимо быстрее сделать первую прививку как можно большему количеству людей», — отметил премьер.
В конце марта власти Таиланда объявили об открытии острова Пхукет для привитых туристов с 1 июля.
В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 г. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 204,5 тыс., вылечились более 167,6 тыс. человек, умерли 1,5 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения был продлен до 31 июля.