Таиланд откроется для привитых туристов в течение 120 дней

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 г. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 204,5 тыс., вылечились более 167,6 тыс. человек, умерли 1,5 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения был продлен до 31 июля.