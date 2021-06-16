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Таиланд откроется для привитых туристов в течение 120 дней

Ведомости

Власти Таиланда планируют открыть страну в течение 120 дней для привитых от коронавируса туристов. Об этом объявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время телевизионного обращения к нации, передает ТАСС. 

«Я ставлю цель открыть страну в течение 120 дней. Полностью привитые путешественники должны иметь возможность приехать в Таиланд без прохождения карантина», — сказал он. 

«Чтобы иметь возможность открыть страну в течение 120 дней, нам необходимо быстрее сделать первую прививку как можно большему количеству людей», — отметил премьер. 

В конце марта власти Таиланда объявили об открытии острова Пхукет для привитых туристов с 1 июля.  

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 г. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 204,5 тыс., вылечились более 167,6 тыс. человек, умерли 1,5 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения был продлен до 31 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных