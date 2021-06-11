Бизнес попросил Ростуризм расширить географию субсидируемых чартеров

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Ведомостями» отметила, в целом поддерживает это предложение, так как система субсидирования должна распространяться и на те города, где есть возможность принимать туристов круглый год. Однако цель субсидирования — стимулирование спроса в низкий сезон, и этот фактор необходимо учитывать при определении городов прилета субсидируемых рейсов. С этим согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он считает, что список регионов с субсидированными чартерами необходимо расширить, но делать это точечно, рассматривая каждый регион отдельно.