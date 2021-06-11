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Бизнес попросил Ростуризм расширить географию субсидируемых чартеров

В соответствующий проект приказа не вошли Москва и Санкт-Петербург, заявили в «Опоре России»
Татьяна Морозова
Андрей Махонин / для Ведомостей

Бизнес-объединение «Опора России» направило письмо руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой скорректировать список регионов, чартерные рейсы в которые будет субсидировать государство. Копия письма за подписью вице-президента организации Алексея Кожевникова есть в распоряжении «Ведомостей», он подтвердил его подлинность. 

Ростуризм в начале июня опубликовал проект приказа со списком из 64 регионов России, организаторы чартерных перевозок в которые могут рассчитывать на субсидии. Субсидия предусматривает возмещение половины расходов туроператорам на организацию чартера, которые выполняют не менее шести парных рейсов по одному маршруту в неделю, при этом число перевезенных пассажиров на одном рейсе должно составлять не менее 300 человек. 

В список регионов не были включены такие пункты назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Крым. Также в проекте указаны Татарстан, Ставропольский край и Калининградская область — за исключением полетных программ с пунктами отправления из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Отсутствие указанных регионов в списке противоречит целям развития туристической отрасли в стране, считают в «Опоре России».

«Эти регионы уже обладают достаточным набором именно круглогодичной туристической инфраструктуры и являются центрами притяжения у российских туристов. Такие города как г. Москва или г. Санкт-Петербург представляют большой интерес для жителей из других регионов нашей страны в любое время года», — говорится в письме. Одни из самых платежеспособных туристов в стране проживают в Москве и Санкт-Петербурге, подчеркивает Кожевников. А республику Крым и Краснодарский край необходимо поддержать именно в низкий туристический сезон, «чтобы окончательно закрепить за этими территориями статус российских круглогодичных курортов». 

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Ведомостями» отметила, в целом поддерживает это предложение, так как система субсидирования должна распространяться и на те города, где есть возможность принимать туристов круглый год. Однако цель субсидирования — стимулирование спроса в низкий сезон, и этот фактор необходимо учитывать при определении городов прилета субсидируемых рейсов. С этим согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он считает, что список регионов с субсидированными чартерами необходимо расширить, но делать это точечно, рассматривая каждый регион отдельно. 

В пресс-службе Ростуризма на запрос «Ведомостей» не ответили. 

В Ростуризме в начале июня объясняли, что загруженные авиаузлы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Крыма и Краснодарского края «могут быть точкой отправления чартера, но не точкой прибытия». «Одна из целей чартерной программы — сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России», — отмечали в пресс-службе. 

В мае правительство России выделило 1,2 млрд руб. на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране для поддержания туротрасли. Эти деньги, как рассчитывают в кабмине, должны снизить стоимость туристических услуг для россиян.

Ранее по теме: Задолженность российских туроператоров перед туристами достигла 44 млрд рублей
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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