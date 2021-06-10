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Задолженность российских туроператоров перед туристами достигла 44 млрд рублей

Ведомости

Объем задолженности российских туроператоров по неисполненным обязательствам в отношении туристов после ограничения поездок в Турцию вырос до 44 млрд руб., говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых, подчеркнули в ассоциации. 

«Фактически, с закрытием Турции туристическая отрасль России по объему неисполненных обязательств оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 года», — отмечается в сообщении. В связи с этим, АТОР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустин и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с отдельными предложениями по изменению сроков переноса и возврата средств за несостоявшиеся туры. Предложения АТОР будут опубликованы позднее. 

10 июня АТОР обратилась с письмом к главе опершатаба и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой о скорейшем восстановлении авиасообщения с популярными зарубежными туристическими направлениями. АТОР предлагает восстановить авиасообщение с Турцией, Кипром, Грецией, Египтом, Болгарией, Хорватией, Черногорией и Тунисом.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, позже запрет был продлен до 21 июня, сообщал оперштаб. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией. 

Ранее по теме: Туроператоры попросили оперштаб открыть популярные зарубежные страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных