Задолженность российских туроператоров перед туристами достигла 44 млрд рублей

«Фактически, с закрытием Турции туристическая отрасль России по объему неисполненных обязательств оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 года», — отмечается в сообщении. В связи с этим, АТОР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустин и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с отдельными предложениями по изменению сроков переноса и возврата средств за несостоявшиеся туры. Предложения АТОР будут опубликованы позднее.