Задолженность российских туроператоров перед туристами достигла 44 млрд рублей
Объем задолженности российских туроператоров по неисполненным обязательствам в отношении туристов после ограничения поездок в Турцию вырос до 44 млрд руб., говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых, подчеркнули в ассоциации.
«Фактически, с закрытием Турции туристическая отрасль России по объему неисполненных обязательств оказалась отброшенной на год назад, к показателям весны 2020 года», — отмечается в сообщении. В связи с этим, АТОР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустин и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с отдельными предложениями по изменению сроков переноса и возврата средств за несостоявшиеся туры. Предложения АТОР будут опубликованы позднее.
10 июня АТОР обратилась с письмом к главе опершатаба и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой о скорейшем восстановлении авиасообщения с популярными зарубежными туристическими направлениями. АТОР предлагает восстановить авиасообщение с Турцией, Кипром, Грецией, Египтом, Болгарией, Хорватией, Черногорией и Тунисом.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, позже запрет был продлен до 21 июня, сообщал оперштаб. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.