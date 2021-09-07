Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми
Пропавших в городе Киселевске Кемеровской области двух десятилетних школьниц нашли мертвыми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщают телеграм-каналы LIFE SHOT и 112.
«Найдены мертвыми», — сказал источник агентства.
Позднее Следственный комитет подтвердил информацию об обнаружении тел. Подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе установлен и задержан, передает «РИА Новости». Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.
Две девочки десяти лет пропали 6 сентября уйдя из школы. Из-за их пропажи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». При этом, как отмечает агентство, в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина покупает детям сладости в одном из супермаркетов.
На причастность к преступлению проверяются ранее судимые за преступления сексуального характера лица, сообщал источник ТАСС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.