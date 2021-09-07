Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми

Две девочки десяти лет пропали 6 сентября уйдя из школы. Из-за их пропажи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». При этом, как отмечает агентство, в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина покупает детям сладости в одном из супермаркетов.