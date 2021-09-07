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Пропавших в Кемеровской области школьниц нашли мертвыми

Ведомости

Пропавших в городе Киселевске Кемеровской области двух десятилетних школьниц нашли мертвыми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщают телеграм-каналы LIFE SHOT и 112.

«Найдены мертвыми», — сказал источник агентства.

Позднее Следственный комитет подтвердил информацию об обнаружении тел. Подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе установлен и задержан, передает «РИА Новости». Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

Две девочки десяти лет пропали 6 сентября уйдя из школы. Из-за их пропажи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». При этом, как отмечает агентство, в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина покупает детям сладости в одном из супермаркетов.

На причастность к преступлению проверяются ранее судимые за преступления сексуального характера лица, сообщал источник ТАСС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных