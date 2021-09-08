Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного этапа ЧМ-2022
Сборная России по футболу выиграла матч с командой Мальты со счетом 2:0 в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 г., сообщили «РИА Новости». Победа стала второй под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
Игра прошла 7 сентября в Москве. На десятой минуте первый гол забил Федор Смолов, на 84-й второй мяч забил Зелимхан Бакаев. После победы над Мальтой у сборной России 13 очков. Российская команда потеряла лидерство в группе Н. Первое место занимает сборная Хорватии с таким же количеством очков и преимуществом за счет лучшей разницы мячей. На третьем месте – команда Словакии с 9 очками.
Следующий матч пройдет 8 октября в Казани. Россияне сыграют со словаками.
Первый матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу прошел 1 сентября: Россия сыграла со сборной Хорватии вничью. Второй матч с командой Кипра закончился победой россиян со счетом 2:0.
Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова, 23 июля 2021 г. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.