Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного этапа ЧМ-2022

Игра прошла 7 сентября в Москве. На десятой минуте первый гол забил Федор Смолов, на 84-й второй мяч забил Зелимхан Бакаев. После победы над Мальтой у сборной России 13 очков. Российская команда потеряла лидерство в группе Н. Первое место занимает сборная Хорватии с таким же количеством очков и преимуществом за счет лучшей разницы мячей. На третьем месте – команда Словакии с 9 очками.