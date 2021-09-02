Сборная России по футболу закончила первый матч под руководством Карпина вничью
Первый матч сборной России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина закончился со счетом 0:0, сообщил «Спорт-Экспресс». Россия сыграла в Москве с Хорватией в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года.
В стартовом составе сборной не было номинальных центральных нападающих, однако сразу после перерыва на поле вышел Антон Заболотный. Капитаном команды в этом матче был Георгий Джикия.
У сборных России и Хорватии после игры по семь очков. Сборная Хорватии по дополнительным показателям опережает российскую команду и занимает первое место.
4 сентября Россия сыграет со сборной Кипра, Хорватия – со Словакией.
Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова, 23 июля 2021 г. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.