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Сборная России по футболу закончила первый матч под руководством Карпина вничью

Ведомости

Первый матч сборной России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина закончился со счетом 0:0, сообщил «Спорт-Экспресс». Россия сыграла в Москве с Хорватией в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года.

В стартовом составе сборной не было номинальных центральных нападающих, однако сразу после перерыва на поле вышел Антон Заболотный. Капитаном команды в этом матче был Георгий Джикия.

У сборных России и Хорватии после игры по семь очков. Сборная Хорватии по дополнительным показателям опережает российскую команду и занимает первое место.

4 сентября Россия сыграет со сборной Кипра, Хорватия – со Словакией.

Карпин был назначен главным тренером российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова, 23 июля 2021 г. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что задачей Карпина на новом посту является выход российской сборной в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных