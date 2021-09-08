В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом коронавируса

Врач-вирусолог Евгений Тимаков говорил, что перенесшим коронавирус пациентам необходимо срочно обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами, так как после заболевания очень часто встречаются тромбозы сосудов сетчатки. Обязательно следует обратиться к врачу и при появлении таких симптомов, как головокружение, потеря сознания, тошнота, головные боли и снижение толерантности к физическим нагрузкам.