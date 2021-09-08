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В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом коронавируса

Ведомости

Самым опасным симптомом коронавируса является одышка, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — сказала Пшеничная. По ее словам, новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что при индийском штамме коронавируса «дельта» может возникать расстройство желудочно-кишечного тракта. Этот симптом добавился к известным ранее симптомам коронавируса – кашлю, слабости и боли в мышцах.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков говорил, что перенесшим коронавирус пациентам необходимо срочно обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами, так как после заболевания очень часто встречаются тромбозы сосудов сетчатки. Обязательно следует обратиться к врачу и при появлении таких симптомов, как головокружение, потеря сознания, тошнота, головные боли и снижение толерантности к физическим нагрузкам.

Ранее по теме: Эксперты назвали характерный симптом индийского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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