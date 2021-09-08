В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом коронавируса
Самым опасным симптомом коронавируса является одышка, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — сказала Пшеничная. По ее словам, новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
Ранее пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что при индийском штамме коронавируса «дельта» может возникать расстройство желудочно-кишечного тракта. Этот симптом добавился к известным ранее симптомам коронавируса – кашлю, слабости и боли в мышцах.
Врач-вирусолог Евгений Тимаков говорил, что перенесшим коронавирус пациентам необходимо срочно обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами, так как после заболевания очень часто встречаются тромбозы сосудов сетчатки. Обязательно следует обратиться к врачу и при появлении таких симптомов, как головокружение, потеря сознания, тошнота, головные боли и снижение толерантности к физическим нагрузкам.