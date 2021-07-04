Эксперты назвали отличительный симптом индийского штамма коронавируса
При индийском штамме коронавируса «дельта» может возникать расстройство желудочно-кишечного тракта, сообщил пульмонолог Алексей Никишенков в комментарии ТАСС.
«В последнее время, после того как стал распространяться штамм "дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)», — рассказал он.
То, что для «дельты» характерен так называемый «желудочный синдром», подтвердил агентству и врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, к уже известным симптомам все чаще прибавляются боли в животе, рвота и понос. А врач-иммунолог Виктор Ларичев обратил внимание на то, что прежние симптомы «уханьского» штамма никуда не делись и остались актуальными и для «индийского» варианта.
Штамм «дельта», так называемый «индийский» штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.