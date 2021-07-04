Эксперты назвали отличительный симптом индийского штамма коронавируса

То, что для «дельты» характерен так называемый «желудочный синдром», подтвердил агентству и врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, к уже известным симптомам все чаще прибавляются боли в животе, рвота и понос. А врач-иммунолог Виктор Ларичев обратил внимание на то, что прежние симптомы «уханьского» штамма никуда не делись и остались актуальными и для «индийского» варианта.