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В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация

Ведомости

Сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), космонавты сообщили о дыме и запахе сгоревшего пластика, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Космонавт Олег Новицкий около пяти утра по Москве сообщил Центру управления полетами, что в модуле сработала сигнализация, появился дым и запах. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле. Астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика проник из российского в американский сегмент МКС из-за вентиляции.

Источник дыма и запаха сгоревшего пластика в российском модуле «Звезда» на МКС пока не обнаружен, экипаж включил систему удаления вредных примесей из атмосферы станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

«Роскосмос» сообщил в Telegram-канале, что датчик задымления сработал в 04:55 мск во время автоматической подзарядки аккумуляторов, после чего включилась аварийная сигнализация. Для устранения дыма космонавты включили агрегатный фильтр очистки атмосферы. По данным главной оперативной группы управления российским сегментом МКС, все системы работают штатно, состав воздуха соответствует штатным показателям.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, итальянец Лука Пармитано, а также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных