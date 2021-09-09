Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу
Танкер под флагом Панамы сел на мель и перекрыл движение на северном участке Суэцкого канала, сообщает ТАСС со ссылкой на службу навигации канала.
«Движение на северном участке до сих пор не возобновилось. Четыре судна ждут прохода», — говорится в сообщении.
По данным источника агентства, танкер сел на мель во время следования из Порт-Саида на 54-м км пути. Габариты танкера, предназначенного для перевозки наливных грузов, составляют 225 на 32 метра.
Сейчас ведутся работы по снятию судна с мели. Предполагается, что после этого навигация по каналу возобновится.
23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.
Длина контейнеровоза составляла 400 метров, а вес — 224 000 тонн. На борту находилось 20 000 контейнеров. Чтобы снять судно с мели потребовалась неделя. Навигация по Суэцкому каналу возобновилась 29 марта.
Как посчитали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz, неделя простоя Суэцкого канала стоит мировой торговле $6-10 млрд. Эксперты пояснили, что данный канал является «воротами при передвижении грузов между Европой и Азией».
Египетские власти конфисковали Ever Given, потребовав от его владельца компенсацию в $916 млн за ущерб, нанесенный закрытием Суэцкого канала на неделю, а также за траты на снятие контейнеровоза с мели. 7 июля администрация канала подписала мировое соглашение с владельцами и страховщиками судна. Детали соглашения и итоговый размер компенсации не раскрыли. Последняя известная сумма требований администрации Суэцкого канала — $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.