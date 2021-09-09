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Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу

Ведомости

Танкер под флагом Панамы сел на мель и перекрыл движение на северном участке Суэцкого канала, сообщает ТАСС со ссылкой на службу навигации канала.

«Движение на северном участке до сих пор не возобновилось. Четыре судна ждут прохода», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, танкер сел на мель во время следования из Порт-Саида на 54-м км пути. Габариты танкера, предназначенного для перевозки наливных грузов, составляют 225 на 32 метра.

Сейчас ведутся работы по снятию судна с мели. Предполагается, что после этого навигация по каналу возобновится.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.

Длина контейнеровоза составляла 400 метров, а вес — 224 000 тонн. На борту находилось 20 000 контейнеров. Чтобы снять судно с мели потребовалась неделя. Навигация по Суэцкому каналу возобновилась 29 марта.

Как посчитали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz, неделя простоя Суэцкого канала стоит мировой торговле $6-10 млрд. Эксперты пояснили, что данный канал является «воротами при передвижении грузов между Европой и Азией».

Египетские власти конфисковали Ever Given, потребовав от его владельца компенсацию в $916 млн за ущерб, нанесенный закрытием Суэцкого канала на неделю, а также за траты на снятие контейнеровоза с мели. 7 июля администрация канала подписала мировое соглашение с владельцами и страховщиками судна. Детали соглашения и итоговый размер компенсации не раскрыли. Последняя известная сумма требований администрации Суэцкого канала — $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.

Ранее по теме: Суэцкий канал снял арест с судна Ever Given в обмен на компенсацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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