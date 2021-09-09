Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу

Египетские власти конфисковали Ever Given, потребовав от его владельца компенсацию в $916 млн за ущерб, нанесенный закрытием Суэцкого канала на неделю, а также за траты на снятие контейнеровоза с мели. 7 июля администрация канала подписала мировое соглашение с владельцами и страховщиками судна. Детали соглашения и итоговый размер компенсации не раскрыли. Последняя известная сумма требований администрации Суэцкого канала — $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.