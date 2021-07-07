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Суэцкий канал снял арест с судна Ever Given в обмен на компенсацию

Ведомости

Администрация Суэцкого канала (SCA)  подписала мировое соглашение с владельцами и страховщиками судна-контейнеровоза Ever Given, которое в марте на неделю блокировало движение по транспортной артерии. В обмен на уплату компенсации с контейнеровоза снят 106-дневный арест, судно покидает акваторию Суэцкого канала. Об этом сообщает Reuters.

Детали соглашения и итоговый размер компенсации пока не раскрываются. Последняя известная сумма требований администрации Суэцкого канала — $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету. Изначально требования достигали $916 млн, в эту сумму входил ущерб, нанесенный закрытием канала на неделю, а также затраты на снятие контейнеровоза с мели.

Сейчас, по данным агентства, Ever Given, загруженный 18 300 контейнерами, начал движение из Большого Горького озера, где находился под арестом в течение более чем трех месяцев по постановлению египетского суда, к северной части Суэцкого канала на выход к Средиземному морю.

Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель. Он заблокировал движение по артерии. В образовавшемся заторе оказались более 450 судов.

Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. После снятия судна с мели пробка в канале была ликвидирована к 3 апреля.

Ранее по теме: Египет конфисковал блокировавшее Суэцкий канал судно до выплаты почти $1 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных