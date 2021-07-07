Суэцкий канал снял арест с судна Ever Given в обмен на компенсацию
Администрация Суэцкого канала (SCA) подписала мировое соглашение с владельцами и страховщиками судна-контейнеровоза Ever Given, которое в марте на неделю блокировало движение по транспортной артерии. В обмен на уплату компенсации с контейнеровоза снят 106-дневный арест, судно покидает акваторию Суэцкого канала. Об этом сообщает Reuters.
Детали соглашения и итоговый размер компенсации пока не раскрываются. Последняя известная сумма требований администрации Суэцкого канала — $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету. Изначально требования достигали $916 млн, в эту сумму входил ущерб, нанесенный закрытием канала на неделю, а также затраты на снятие контейнеровоза с мели.
Сейчас, по данным агентства, Ever Given, загруженный 18 300 контейнерами, начал движение из Большого Горького озера, где находился под арестом в течение более чем трех месяцев по постановлению египетского суда, к северной части Суэцкого канала на выход к Средиземному морю.
Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель. Он заблокировал движение по артерии. В образовавшемся заторе оказались более 450 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. После снятия судна с мели пробка в канале была ликвидирована к 3 апреля.