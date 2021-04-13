Египет конфисковал блокировавшее Суэцкий канал судно до выплаты почти $1 млрд

Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. После снятия судна с мели «пробка» в канале была ликвидирована к 3 апреля.