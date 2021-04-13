Египет конфисковал блокировавшее Суэцкий канал судно до выплаты почти $1 млрд
Блокировавшее почти неделю Суэцкий канал судно Ever Given конфисковали египетскими властями до тех пор, пока владелец не выплатит компенсацию в $900 млн. Об этом заявил глава Управления Суэцкого канала Усама Раби, сообщает The Business Insider.
«Судно останется здесь до завершения расследования и выплаты компенсации», — заявил Раби, выразив надежду на скорое достижение соглашения». По его словам, в ту же минуту, когда они согласятся выплатить компенсацию, судну будет разрешено сдвинуться с места.
Ранее в Египте сообщили о намерении владельца Ever Given выплатить компенсацию за инцидент, не доводя дело до суда. Как сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш, компенсации владельцам судов, стоявших в «пробке» из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.
Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. После снятия судна с мели «пробка» в канале была ликвидирована к 3 апреля.