Суэцкий канал замедлил пропуск кораблей из-за танкера с неполадками
Движение судов в Суэцком канале во вторник замедлилось из-за того, что в южной его части случились проблемы у нефтяного танкера Rumford, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию артерии и источники.
По данным агентства, у танкера возникли проблемы с двигателем. На помощь ему были высланы два буксира, которые освободили путь для других судов. В администрации Суэцкого канала издание заверили, что проблема длилась 10 минут. Сейчас движение по артерии продолжается в штатном режиме.
Судно также продолжило движение на север по каналу. Принадлежность танкера не называется.
Ранее, 3 апреля, все оказавшиеся в заторе из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал. В субботу через Суэц прошла последняя группа из 61 корабля, всего в заторе находились 422 судна.
Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.