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Суэцкий канал замедлил пропуск кораблей из-за танкера с неполадками

Ведомости

Движение судов в Суэцком канале во вторник замедлилось из-за того, что в южной его части случились проблемы у нефтяного танкера Rumford, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию артерии и источники.

По данным агентства, у танкера возникли проблемы с двигателем. На помощь ему были высланы два буксира, которые освободили путь для других судов. В администрации Суэцкого канала издание заверили, что проблема длилась 10 минут. Сейчас движение по артерии продолжается в штатном режиме.

Судно также продолжило движение на север по каналу. Принадлежность танкера не называется.

Ранее, 3 апреля, все оказавшиеся в заторе из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал. В субботу через Суэц прошла последняя группа из 61 корабля, всего в заторе находились 422 судна.

Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.

Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища также стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.

Ранее по теме: Все оказавшиеся в заторе из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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