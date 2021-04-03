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Все оказавшиеся в заторе из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

Ведомости

Все суда, оказавшиеся в «пробке» из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал, сообщает Reuters со ссылкой на управление канала.

В субботу через Суэц прошла последняя группа из 61 корабля, всего в заторе находились 422 судна.

23 марта следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы контейнеровоз Ever Given во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.

По оценке главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, ущерб от блокировки составил $1 млрд. Итоговую сумму ущерба подсчитают в ходе расследования инцидента, которое началось в среду, 31 марта. В состав комиссии вошли специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям.

Позднее в Египте сообщили о намерении владельца Ever Given выплатить компенсацию за инцидент, не доводя дело до суда. Как сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш, компенсации владельцам судов, стоявших в «пробке» из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.

Ранее по теме: Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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