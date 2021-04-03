Все оказавшиеся в заторе из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал
Все суда, оказавшиеся в «пробке» из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал, сообщает Reuters со ссылкой на управление канала.
В субботу через Суэц прошла последняя группа из 61 корабля, всего в заторе находились 422 судна.
23 марта следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы контейнеровоз Ever Given во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.
По оценке главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, ущерб от блокировки составил $1 млрд. Итоговую сумму ущерба подсчитают в ходе расследования инцидента, которое началось в среду, 31 марта. В состав комиссии вошли специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям.
Позднее в Египте сообщили о намерении владельца Ever Given выплатить компенсацию за инцидент, не доводя дело до суда. Как сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш, компенсации владельцам судов, стоявших в «пробке» из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.