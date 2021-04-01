Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд

В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. Для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. 29 марта навигация по Суэцкому каналу возобновилась.