Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд
Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given составляет около $1 млрд, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа телеканалу Sada el-Balad.
«Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма», — сказал Рабиа (цитата по «РИА Новости»).
Итоговую сумму ущерба подсчитают в ходе расследования инцидента, которое началось в среду, добавил Рабиа. В состав комиссии вошли специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям. Рабиа отметил, что сейчас в очереди на проход Суэцкого канала стоят около 180 судов. Их планируют пропустить до пятницы.
23 марта следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы контейнеровоз Ever Given во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.
В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. Для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля. 29 марта навигация по Суэцкому каналу возобновилась.