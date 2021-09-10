В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы Елена Вторыгина после взрыва в жилом доме в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление, если температура воздуха три дня подряд не превышает 10 градусов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на копию запроса. Сейчас отопление включают, когда температура на улице пять дней подряд не поднимается выше восьми градусов.