В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
Депутат Госдумы Елена Вторыгина после взрыва в жилом доме в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление, если температура воздуха три дня подряд не превышает 10 градусов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на копию запроса. Сейчас отопление включают, когда температура на улице пять дней подряд не поднимается выше восьми градусов.
8 сентября в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушились перекрытия второго, третьего и частично четвертого этажей. Пострадали 15 человек, семь – погибли.
Вторыгина отметила, что причиной взрыва, по информации в СМИ, мог стать газ, который жильцы дома включили на ночь для обогрева квартиры. Она добавила, что начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха, которая пять дней не должна превышать восьми градусов.
«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», — отметила Вторыгина.