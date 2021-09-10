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В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Ведомости

Депутат Госдумы Елена Вторыгина после взрыва в жилом доме в Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление, если температура воздуха три дня подряд не превышает 10 градусов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на копию запроса. Сейчас отопление включают, когда температура на улице пять дней подряд не поднимается выше восьми градусов.

8 сентября в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушились перекрытия второго, третьего и частично четвертого этажей. Пострадали 15 человек, семь – погибли.

Вторыгина отметила, что причиной взрыва, по информации в СМИ, мог стать газ, который жильцы дома включили на ночь для обогрева квартиры. Она добавила, что начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха, которая пять дней не должна превышать восьми градусов.

«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», — отметила Вторыгина.

Ранее по теме: Число погибших от взрыва газа в Ногинске выросло до семи
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных