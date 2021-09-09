Число погибших от взрыва газа в Ногинске выросло до семи
Количество людей, погибших в результате частичного обрушения дома вследствие взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске, увеличилось до семи, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Пострадали 17 человек, шесть находятся в больнице. В Следственном комитете (СК) ранее уточнили, что двое из пострадавших — дети. В целом из здания эвакуировали более 170 человек.
По данным СК, из-за «хлопка бытового газа» 8 сентября в одном из домов Ногинска обрушились перекрытия 1–3 этажей, кроме того, произошло частичное разрушение здания с 5 по 3 этаж. Ведомство возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
«РИА Новости» уточняет, что инцидент произошел около 7:00 в доме 9а на улице 28 Июня. По предварительным данным, причиной этого стала утечка бытового газа в квартире многодетной семьи, отмечает агентство.