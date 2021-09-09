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Число погибших от взрыва газа в Ногинске выросло до семи

Ведомости

Количество людей, погибших в результате частичного обрушения дома вследствие взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске, увеличилось до семи, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пострадали 17 человек, шесть находятся в больнице. В Следственном комитете (СК) ранее уточнили, что двое из пострадавших — дети. В целом из здания эвакуировали более 170 человек.

По данным СК, из-за «хлопка бытового газа» 8 сентября в одном из домов Ногинска обрушились перекрытия 1–3 этажей, кроме того, произошло частичное разрушение здания с 5 по 3 этаж. Ведомство возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«РИА Новости» уточняет, что инцидент произошел около 7:00 в доме 9а на улице 28 Июня. По предварительным данным, причиной этого стала утечка бытового газа в квартире многодетной семьи, отмечает агентство.  

Ранее по теме: В Подмосковье назвали основную причину взрыва газа в Ногинске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных