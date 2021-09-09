Число погибших от взрыва газа в Ногинске выросло до семи

По данным СК, из-за «хлопка бытового газа» 8 сентября в одном из домов Ногинска обрушились перекрытия 1–3 этажей, кроме того, произошло частичное разрушение здания с 5 по 3 этаж. Ведомство возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).