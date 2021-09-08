В Подмосковье назвали основную причину взрыва газа в Ногинске
В данный момент основной причиной взрыва газа в Ногинске считается утечка бытового газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.
«Пока основная причина – бытовой газ… В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования», — сказал Хромушин журналистам.
Согласно информации экстренных служб региона, из завалов извлечены тела двоих погибших.
По данным МЧС, дом, в котором произошел взрыв, был панельным и построен в 2003 г. В результате взрыва обрушилась стена на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Всего повреждены пять квартир. Из дома были эвакуированы 173 человека. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).