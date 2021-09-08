В Подмосковье назвали основную причину взрыва газа в Ногинске

По данным МЧС, дом, в котором произошел взрыв, был панельным и построен в 2003 г. В результате взрыва обрушилась стена на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Всего повреждены пять квартир. Из дома были эвакуированы 173 человека. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).