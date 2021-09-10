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НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Дагестане

Ведомости

Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане, на месте перестрелки обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Сегодня ночью, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита», — сообщили в НАК.

На отдельных участках Буйнакского района в Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО). Боевикам предложили сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь по силовикам и были убиты в ходе перестрелки. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди населения нет. Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия и следственные действия.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на НАК сообщил, что 11 марта в центре Махачкалы началась контртеррористическая операция. Режим ввели после того, как мужчина в одном из частных домов открыл огонь по силовикам. К нему пришли с проверкой после сообщений о том, что мужчина является предполагаемым сторонником террористов и готовит преступление. Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он открыл огонь по силовикам, в результате его застрелили, писал РБК со ссылкой на центр НАК.

Ранее по теме: На части территории Дагестана ввели режим контртеррористической операции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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