НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Дагестане

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на НАК сообщил, что 11 марта в центре Махачкалы началась контртеррористическая операция. Режим ввели после того, как мужчина в одном из частных домов открыл огонь по силовикам. К нему пришли с проверкой после сообщений о том, что мужчина является предполагаемым сторонником террористов и готовит преступление. Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он открыл огонь по силовикам, в результате его застрелили, писал РБК со ссылкой на центр НАК.