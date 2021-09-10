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На части территории Дагестана ввели режим контртеррористической операции

Ведомости

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на отдельных участках Буйнакского района в Дагестане, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 4:55 10 сентября 2021 г. на отдельных участках Буйнакского района», — сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что в зоне действия режима будут введены паспортный контроль, досмотр автомобилей и другие ограничения.

Источник агентства в правоохранительных органах республики сообщил, что силовики отрабатывают оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Операция проходит между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, что 11 марта в центре Махачкалы началась контртеррористическая операция. Режим ввели после того, как мужчина в одном из частных домов открыл огонь по силовикам. К нему пришли с проверкой после сообщений о том, что мужчина является предполагаемым сторонником террористов и готовит преступление. Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он открыл огонь по силовикам, в результате его застрелили, писал РБК со ссылкой на центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее по теме: В Махачкале ввели режим контртеррористической операции
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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