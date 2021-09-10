На части территории Дагестана ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на отдельных участках Буйнакского района в Дагестане, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
«Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 4:55 10 сентября 2021 г. на отдельных участках Буйнакского района», — сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что в зоне действия режима будут введены паспортный контроль, досмотр автомобилей и другие ограничения.
Источник агентства в правоохранительных органах республики сообщил, что силовики отрабатывают оперативную информацию о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Операция проходит между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.
Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, что 11 марта в центре Махачкалы началась контртеррористическая операция. Режим ввели после того, как мужчина в одном из частных домов открыл огонь по силовикам. К нему пришли с проверкой после сообщений о том, что мужчина является предполагаемым сторонником террористов и готовит преступление. Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он открыл огонь по силовикам, в результате его застрелили, писал РБК со ссылкой на центр Национального антитеррористического комитета (НАК).