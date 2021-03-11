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В Махачкале ввели режим контртеррористической операции

Ведомости

В центре Махачкалы утром началась контртеррористическая операция (КТО) по задержанию боевика, готовившего теракт, заявили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По словам представителя НАК, в центре города был обнаружен вооруженный боевик, сторонник неназванной террористической организации который по данным спецслужб, готовил теракт. Для его предотвращения управление ФСБ по Дагестану начало контртеррористическую операцию и ввело режим КТО в Советском районе города.

Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он в ответ открыл огонь по силовикам. «Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу», — пояснил он. Ведомства, участвующие в обезвреживании боевика, представитель НАК не назвал.

В начале февраля ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух террористов на территории Дагестана и задержала их. У них изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные, по данным спецслужбы, готовили нападения на силовиков и мирных жителей.

Тогда же в создании террористической ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство» в Махачкале заподозрили шестерых дагестанских подростков. Против них возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества и руководство им) и ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных