В Махачкале ввели режим контртеррористической операции

В начале февраля ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух террористов на территории Дагестана и задержала их. У них изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные, по данным спецслужбы, готовили нападения на силовиков и мирных жителей.