В Махачкале ввели режим контртеррористической операции
В центре Махачкалы утром началась контртеррористическая операция (КТО) по задержанию боевика, готовившего теракт, заявили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
По словам представителя НАК, в центре города был обнаружен вооруженный боевик, сторонник неназванной террористической организации который по данным спецслужб, готовил теракт. Для его предотвращения управление ФСБ по Дагестану начало контртеррористическую операцию и ввело режим КТО в Советском районе города.
Боевику предложили сложить оружие и сдаться, однако он в ответ открыл огонь по силовикам. «Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу», — пояснил он. Ведомства, участвующие в обезвреживании боевика, представитель НАК не назвал.
В начале февраля ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух террористов на территории Дагестана и задержала их. У них изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные, по данным спецслужбы, готовили нападения на силовиков и мирных жителей.
Тогда же в создании террористической ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство» в Махачкале заподозрили шестерых дагестанских подростков. Против них возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 205.4 УК (создание террористического сообщества и руководство им) и ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе).