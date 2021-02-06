В Дагестане задержали двух боевиков
В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки, задержав двух боевиков, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
В ведомстве уточнили, что террористов задержали при изъятии тайника с оружием и взрывчаткой. ФСБ считает, что боевики планировали нападения на силовиков и мирных жителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в конце декабря ФСБ и МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале, задержаны четверо членов ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство». Боевики планировали вооруженное нападение на сотрудников региональной полиции, отметили тогда в ФСБ.