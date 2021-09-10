Названа дата снятия ограничений на авиарейсы в Белоруссию
Правительство России решило снять ограничение на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«По итогам состоявшегося обсуждения Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объёме», — говорится в сообщении.
Вчера на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин объявил о снятии ограничений на авиасообщение между двумя странами. До пандемии между Россией и Белоруссией производился 201 рейс в неделю, сейчас – 36.
Росавиация ранее сообщила, что оперштаб разрешил увеличить с 10 сентября число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. По маршруту Санкт-Петербург – Дубай число рейсов увеличится с одного до семи в неделю, по маршруту Санкт-Перербург – Хельсинки количество рейсов вырастет с семи до 14. Также авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин. Оперштаб продлил ограничения на авиасообщение с Танзанией до 1 октября.