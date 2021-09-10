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Названа дата снятия ограничений на авиарейсы в Белоруссию

Ведомости

Правительство России решило снять ограничение на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По итогам состоявшегося обсуждения Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объёме», — говорится в сообщении.

Вчера на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин объявил о снятии ограничений на авиасообщение между двумя странами. До пандемии между Россией и Белоруссией производился 201 рейс в неделю, сейчас – 36.

Росавиация ранее сообщила, что оперштаб разрешил увеличить с 10 сентября число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. По маршруту Санкт-Петербург – Дубай число рейсов увеличится с одного до семи в неделю, по маршруту Санкт-Перербург – Хельсинки количество рейсов вырастет с семи до 14. Также авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин. Оперштаб продлил ограничения на авиасообщение с Танзанией до 1 октября.

Ранее по теме: Россия увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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