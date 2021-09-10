Названа дата снятия ограничений на авиарейсы в Белоруссию

Росавиация ранее сообщила, что оперштаб разрешил увеличить с 10 сентября число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. По маршруту Санкт-Петербург – Дубай число рейсов увеличится с одного до семи в неделю, по маршруту Санкт-Перербург – Хельсинки количество рейсов вырастет с семи до 14. Также авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин. Оперштаб продлил ограничения на авиасообщение с Танзанией до 1 октября.