Россия увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Кроме того, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи, а по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки увеличивается частота рейсов с 7 до 14 рейсов в неделю. Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.