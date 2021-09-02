Россия увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 10 сентября разрешит увеличить число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию, сообщает Росавиация. При этом оперштаб продлил ограничения по авиасообщению с Танзанией до 1 октября 2021 г. включительно.
Кроме того, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи, а по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки увеличивается частота рейсов с 7 до 14 рейсов в неделю. Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.
Отмечается, что полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. При этом авиасообщение с Турцией было возобновлено с 22 июня. 31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.