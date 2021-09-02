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Россия увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Ведомости

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 10 сентября разрешит увеличить число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию, сообщает Росавиация. При этом оперштаб продлил ограничения по авиасообщению с Танзанией до 1 октября 2021 г. включительно.

Кроме того, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи, а по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки увеличивается частота рейсов с 7 до 14 рейсов в неделю. Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.

Отмечается, что полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. При этом авиасообщение с Турцией было возобновлено с 22 июня. 31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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