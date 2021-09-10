Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам «за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Документ опубликован на сайте Кремля.
Звание присвоили городу Алдану в Якутии, городу Бологое в Тверской области, Воркуте, Дзержинску в Нижегородской области, Кемерову, Костроме, Лысьве в Пермском крае, Мончегорску в Мурманской области, Охе на Сахалине, Ступину в Подмосковье, Сызрани и Чите. Такое решение было принято вчера на заседании оргкомитета «Победа».
20 мая Путин подписал указ о присвоении такого звания Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.
Закон о городах трудовой доблести приняли в феврале 2020 г. На это звание могут рассчитывать города, жители которых внесли вклад в победу в войне, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции. Закон предусматривает, что в городах, удостоенных этого звания, установят памятные стелы.