Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

Закон о городах трудовой доблести приняли в феврале 2020 г. На это звание могут рассчитывать города, жители которых внесли вклад в победу в войне, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции. Закон предусматривает, что в городах, удостоенных этого звания, установят памятные стелы.