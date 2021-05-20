Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, сообщается на сайте Кремля.
Так, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.
В сообщении указывается, что звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Закон о городах трудовой доблести приняли в феврале 2020 г. На это звание могут рассчитывать города, жители которых внесли вклад в победу в войне, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции. Закон предусматривает, что в городах, удостоенных этого звания, установят памятные стелы.