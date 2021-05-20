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Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, сообщается на сайте Кремля.

Так, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.

В сообщении указывается, что звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Закон о городах трудовой доблести приняли в феврале 2020 г. На это звание могут рассчитывать города, жители которых внесли вклад в победу в войне, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции. Закон предусматривает, что в городах, удостоенных этого звания, установят памятные стелы.

Ранее по теме: Путин назвал города, которые получат звание «Город трудовой доблести»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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