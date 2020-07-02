Путин назвал города, которые получат звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание «Город трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы войны. Об этом президент сообщил на заседании российского организационного комитета «Победа».
Путин перечислил города, которым присвоят почетное звание. Это Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.
Закон о городах трудовой доблести приняли в феврале. На это звание могут рассчитывать города, жители которых внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство промышленной продукции.