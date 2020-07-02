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Путин назвал города, которые получат звание «Город трудовой доблести»

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание «Город трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы войны. Об этом президент сообщил на заседании российского организационного комитета «Победа».

Путин перечислил города, которым присвоят почетное звание. Это Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

Закон о городах трудовой доблести приняли в феврале. На это звание могут рассчитывать города, жители которых внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство промышленной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных