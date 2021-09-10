Участницу Pussy Riot Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания коронавирусом. Суд запретил ей покидать квартиру с 22 часов вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, Алехина в течение года обязана являться в «специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации».