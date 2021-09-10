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Участницу Pussy Riot Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Ведомости

Преображенский суд Москвы приговорил участницу группы Pussy Riot Марию Алехину к году ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил после ее участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания коронавирусом. Суд запретил ей покидать квартиру с 22 часов вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, Алехина в течение года обязана являться в «специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации».

Ранее приговоры получили другие фигуранты «санитарного дела». Так, еще одну участницу группы Pussy Riot и муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн также приговорили к году ограничения свободы, пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан судом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Любовь Соболь — к 1,5 года ограничения свободы. Олег Навальный приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Фигурантами по делу также являются глава «Альянса врачей» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева,  экс-сотрудник ФБК Николай Ляскин и глава московского штаба Навального (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Олег Степанов. 

Уголовное дело против Алехиной и остальных фигурантов «санитарного дела» было возбуждено после митингов в поддержку Навального, находившегося тогда под арестом, прошедших 23 января этого года. По данным следствия, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции». Так, среди протестующих в Москве находились больные COVID-19, имевшие предписания находиться дома.

Ранее по теме: Суд на год ограничил свободу депутату Людмиле Штейн по «санитарному делу»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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