Участницу Pussy Riot Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»
Преображенский суд Москвы приговорил участницу группы Pussy Riot Марию Алехину к году ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил после ее участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания коронавирусом. Суд запретил ей покидать квартиру с 22 часов вечера до 6 утра, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, Алехина в течение года обязана являться в «специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации».
Ранее приговоры получили другие фигуранты «санитарного дела». Так, еще одну участницу группы Pussy Riot и муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн также приговорили к году ограничения свободы, пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан судом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Любовь Соболь — к 1,5 года ограничения свободы. Олег Навальный приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Фигурантами по делу также являются глава «Альянса врачей» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, экс-сотрудник ФБК Николай Ляскин и глава московского штаба Навального (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Олег Степанов.
Уголовное дело против Алехиной и остальных фигурантов «санитарного дела» было возбуждено после митингов в поддержку Навального, находившегося тогда под арестом, прошедших 23 января этого года. По данным следствия, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции». Так, среди протестующих в Москве находились больные COVID-19, имевшие предписания находиться дома.