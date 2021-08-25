Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Суд на год ограничил свободу депутату Людмиле Штейн по «санитарному делу»

Ведомости

Преображенский районный суд Москвы на год ограничил свободу муниципального депутата Басманного района и участницы группы Pussy Riot Людмилы Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил после ее участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы от 25 августа 2021 года Штейн Л. П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Преображенского районного суда.

Штейн запрещено покидать место жительство с 22:00 до 6:00, менять постоянное место жительства и покидать Москву без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания, посещать мероприятия и участвовать в них. Кроме того, дважды в месяц она должна являться в уголовную исполнительную инспекцию. 

Прокуратура запрашивала для Штейн два года ограничения свободы. Об этом она сама рассказала на своей странице в Twitter 19 августа.

Уголовное дело против Штейн было возбуждено после митингов в поддержку Навального, прошедших 23 января этого года. По данным следствия, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции». Так, среди протестующих в Москве находились больные COVID-19, имевшие предписания находиться дома.

Помимо Штейн, фигурантами «санитарного дела» является также муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, брат Навального Олег, глава «Альянса врачей» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, юрист ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, экс-сотрудник ФБК Николай Ляскин и глава московского штаба Навального (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Олег Степанов. Ранее суд огранил свободу Соболь и Ярмыш на 1,5 года, Олег Навальный приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее по теме: Киру Ярмыш приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных