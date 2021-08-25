Суд на год ограничил свободу депутату Людмиле Штейн по «санитарному делу»
Преображенский районный суд Москвы на год ограничил свободу муниципального депутата Басманного района и участницы группы Pussy Riot Людмилы Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил после ее участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Приговором Преображенского районного суда города Москвы от 25 августа 2021 года Штейн Л. П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Преображенского районного суда.
Штейн запрещено покидать место жительство с 22:00 до 6:00, менять постоянное место жительства и покидать Москву без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания, посещать мероприятия и участвовать в них. Кроме того, дважды в месяц она должна являться в уголовную исполнительную инспекцию.
Прокуратура запрашивала для Штейн два года ограничения свободы. Об этом она сама рассказала на своей странице в Twitter 19 августа.
Уголовное дело против Штейн было возбуждено после митингов в поддержку Навального, прошедших 23 января этого года. По данным следствия, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции». Так, среди протестующих в Москве находились больные COVID-19, имевшие предписания находиться дома.
Помимо Штейн, фигурантами «санитарного дела» является также муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, брат Навального Олег, глава «Альянса врачей» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, юрист ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, экс-сотрудник ФБК Николай Ляскин и глава московского штаба Навального (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Олег Степанов. Ранее суд огранил свободу Соболь и Ярмыш на 1,5 года, Олег Навальный приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.