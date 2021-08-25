Суд на год ограничил свободу депутату Людмиле Штейн по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы на год ограничил свободу муниципального депутата Басманного района и участницы группы Pussy Riot Людмилы Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил после ее участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.