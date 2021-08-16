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Киру Ярмыш приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Ведомости

Преображенский районный суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев», — сказали агентству в пресс-службе. 

Ярмыш является одним из фигурантов «санитарного дела». Оно было возбуждено в отношении сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) Алексея Навального после прошедших несогласованных акций протеста в России 23 января. 

В рамках этого дела суд уже приговорил юриста ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно. Олега Навального, брата Алексея, суд приговорил к году условно с испытательным сроком в один год. 

Как утверждало следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов «санитарного дела» в том числе заболевшие коронавирусом пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания». Приговоренным к ограничению свободы запрещено покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы региона проживания. Им также необходимо отмечаться во ФСИН три раза в месяц. 

Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава «Альянса врачей» (признан Минюстом НКО-иноагентом) Анастасия Васильева. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных