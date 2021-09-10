В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

По его словам, уровень потребления алкоголя в России в 2014-2017 гг. был одним из самых низких в Европе: около 0,83 л абсолютного алкоголя на душу населения. Потребление алкоголя с 2008 по 2019 г. уменьшилось с 15,7 до 9,1 л на душу населения, а смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 г. упала на 60%, рассказал Салагай.