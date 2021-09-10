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В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

Ведомости

Утверждение, что Россия – самая пьющая страна в мире, не соответствует действительности, потребление алкоголя среди россиян снижается, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.

«Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно пораженной алкоголем, не соответствует действительности», — подчеркнул Салагай (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, уровень потребления алкоголя в России в 2014-2017 гг. был одним из самых низких в Европе: около 0,83 л абсолютного алкоголя на душу населения. Потребление алкоголя с 2008 по 2019 г. уменьшилось с 15,7 до 9,1 л на душу населения, а смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 г. упала на 60%, рассказал Салагай.

В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в стране составляет до 75%. Также, по его словам, 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых — избыточное потребление алкоголя и табака. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80% из них – мужчины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных