В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России
Утверждение, что Россия – самая пьющая страна в мире, не соответствует действительности, потребление алкоголя среди россиян снижается, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.
«Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно пораженной алкоголем, не соответствует действительности», — подчеркнул Салагай (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, уровень потребления алкоголя в России в 2014-2017 гг. был одним из самых низких в Европе: около 0,83 л абсолютного алкоголя на душу населения. Потребление алкоголя с 2008 по 2019 г. уменьшилось с 15,7 до 9,1 л на душу населения, а смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 г. упала на 60%, рассказал Салагай.
В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в стране составляет до 75%. Также, по его словам, 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых — избыточное потребление алкоголя и табака. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80% из них – мужчины.