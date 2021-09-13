Власти Египта рассказали о появлении двух новых туристических городов
Два новых туристических города появятся в Египте в течение нескольких месяцев, рассказал в интервью «Известиям» глава Минтуризма страны Халед аль-Анани.
«В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт», — сообщил он.
Второй город называется Аль-Аламин. Он расположен недалеко от Александрии, на побережье Средиземного моря, уточнил министр.
По словам Халеда аль-Анани, помимо популярных у россиян Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира, в Египте есть еще ряд «известных туристических городов». Среди таковых — Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Власти Египта планируют облегчить передвижение между подобными курортными зонами с помощью дешевых авиабилетов, летных программ, скоростных трасс и железных дорог.
«Главная цель — предоставить туристам возможность посетить эти города и приехать не один раз, а много», — пояснил министр.
О полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом президенты стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле этого года. В августе полеты между государствами возобновились. Это произошло спустя шесть лет после запрета, введенного из-за взрыва российского самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, над Синайским полуостровом в октябре 2015 г. В катастрофе погибли 224 человека. Рейсы в Каир были возобновлены в январе 2018 г.