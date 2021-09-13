Власти Египта рассказали о появлении двух новых туристических городов

О полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом президенты стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле этого года. В августе полеты между государствами возобновились. Это произошло спустя шесть лет после запрета, введенного из-за взрыва российского самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, над Синайским полуостровом в октябре 2015 г. В катастрофе погибли 224 человека. Рейсы в Каир были возобновлены в январе 2018 г.