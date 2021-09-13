Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Власти Египта рассказали о появлении двух новых туристических городов

Ведомости

Два новых туристических города появятся в Египте в течение нескольких месяцев, рассказал в интервью «Известиям» глава Минтуризма страны Халед аль-Анани.

«В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт», — сообщил он.

Второй город называется Аль-Аламин. Он расположен недалеко от Александрии, на побережье Средиземного моря, уточнил министр.

По словам Халеда аль-Анани, помимо популярных у россиян Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира, в Египте есть еще ряд «известных туристических городов». Среди таковых — Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Власти Египта планируют облегчить передвижение между подобными курортными зонами с помощью дешевых авиабилетов, летных программ, скоростных трасс и железных дорог.

«Главная цель — предоставить туристам возможность посетить эти города и приехать не один раз, а много», — пояснил министр.

О полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом президенты стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле этого года. В августе полеты между государствами возобновились. Это произошло спустя шесть лет после запрета, введенного из-за взрыва российского самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, над Синайским полуостровом в октябре 2015 г. В катастрофе погибли 224 человека. Рейсы в Каир были возобновлены в январе 2018 г.

Ранее по теме: S7 начнет полеты на курорты Египта с 5 октября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных