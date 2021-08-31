S7 начнет полеты на курорты Египта с 5 октября

«Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам. Вылет рейса в период с 5 октября по вторникам из Москвы в 07:50, прилет в Хургаду в 12:00. Обратный рейс вылетает из Хургады во вторник в 13:00 и прилетает в Москву в 19:00», — говорится в сообщении. С 6 ноября в расписании ожидаются изменения.