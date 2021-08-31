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S7 начнет полеты на курорты Египта с 5 октября

Ведомости

Авиакомпания S7 с 5 октября начнет выполнять прямые регулярные рейсы в направлении египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщила пресс-служба компании.

«Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам. Вылет рейса в период с 5 октября по вторникам из Москвы в 07:50, прилет в Хургаду в 12:00. Обратный рейс вылетает из Хургады во вторник в 13:00 и прилетает в Москву в 19:00», — говорится в сообщении. С 6 ноября в расписании ожидаются изменения.

Отмечается, что рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю начиная с 9 октября по средам и субботам, а с 31 октября рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Ранее «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Полеты по этим направлениям компания начнет 1 октября. С 9 августа рейсы на курорты в Египет начала выполнять авиакомпания «Россия». С 27 августа оперштаб разрешил увеличить количество рейсов — с 5 до 15 из Москвы и запустить рейсы из регионов.

Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе этого года спустя шесть лет после запрета. В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Рейсы в Каир были возобновлены в январе 2018 г. О полном возобновлении авиасообщения президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в апреле этого года.

Ранее по теме: «Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы на курорты Египта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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