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«Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы на курорты Египта

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты по этим направлениям начнутся 1 октября.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться ежедневно с 1 октября», — говорится в сообщении авиакомпании.

Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе этого года спустя шесть лет после запрета. В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа». Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Комиссия по расследованию выяснила, что в хвосте самолета было заложено самодельное взрывное устройство. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы в Каир, и только в апреле этого года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения.

С 9 августа рейсы на курорты в Египет начала выполнять авиакомпания «Россия». С 27 августа оперштаб разрешил увеличить количество рейсов — с 5 до 15 из Москвы и запустить рейсы из регионов.

Ранее по теме: Росавиация предложит оперштабу запустить чартеры в Египет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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