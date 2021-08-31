«Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы на курорты Египта

Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе этого года спустя шесть лет после запрета. В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа». Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Комиссия по расследованию выяснила, что в хвосте самолета было заложено самодельное взрывное устройство. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы в Каир, и только в апреле этого года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения.