«Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы на курорты Египта
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты по этим направлениям начнутся 1 октября.
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться ежедневно с 1 октября», — говорится в сообщении авиакомпании.
Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе этого года спустя шесть лет после запрета. В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа». Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Комиссия по расследованию выяснила, что в хвосте самолета было заложено самодельное взрывное устройство. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы в Каир, и только в апреле этого года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения.
С 9 августа рейсы на курорты в Египет начала выполнять авиакомпания «Россия». С 27 августа оперштаб разрешил увеличить количество рейсов — с 5 до 15 из Москвы и запустить рейсы из регионов.