Росавиация предложит оперштабу запустить чартеры в Египет
Росавиация вместе с профильными министерствами готовит предложения об увеличении квот на регулярные рейсы в Египет и запуске чартерных рейсов по этому направлению, сообщили в пресс-службе Росавиации. Предложения направят в правительственный оперштаб по предупреждению завоза коронавирусной инфекции.
«Росавиацией проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта, как из Москвы, так и из других регионов страны», — говорится в сообщении федерального агентства. Такую информацию представители регулятора донесли до российских авиакомпаний, представителей Ростуризма и туроператоров на совещании 26 августа.
В Росавиации подтвердили, что выдали новые разрешения для авиакомпаний на полеты в Египет с 27 августа по увеличенным квотам. 13 авиакомпаний подали заявки на выполнение рейсов по более чем 90 маршрутам, уточнили в ведомстве. Но выделенная оперштабом квота предполагает выполнение 15 рейсов из Москвы (по обоим египетским направлениям) и по рейсу из 49 городов, из которых уже возобновлено международное авиасообщение.
«Заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний», — сообщили в Росавиации.
Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе этого года спустя шесть лет после запрета. В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа». Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Комиссия по расследованию выяснила, что в хвосте самолета было заложено самодельное взрывное устройство. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы в Каир, и только в апреле этого года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения.
С 9 августа рейсы на курорты в Египет начала выполнять авиакомпания «Россия». С 27 августа оперштаб разрешил увеличить количество рейсов — с 5 до 15 из Москвы и запустить рейсы из регионов.